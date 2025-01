Promozione. Niscemi capolista inarrestabile: battuta 4-2 la Vigor Gela; vince il Serradifalco in gol con Rizzo e Nacci

Inarrestabile: è la marcia del Niscemi che ha battuto 4-2 la Vigor Gela nel derby provinciale confermandosi capolista in un girone D che ormai appare completamente dominato da questa squadra per la quale ormai si sprecano gli aggettivi.

Il 4-2 dei niscemesi è stato firmato dalla doppietta di Amaya e dalle reti di Bojang e Diaw. Per la Vigor Gela, invece, gol di Nobile e dell’esperto Campanaro. Il Niscemi è ora salito a quota 45 in 16 partite con 15 vittorie e una sola sconfitta, con 60 gol fatti e 14 subiti. Numeri da primato per una squadra che sta incantando.

La Vigor Gela, ora a quota 25 in classifica, ha disputato una prestazione di carattere ma non è bastato al cospetto di un Niscemi che sta dimostrando di valere la promozione in Eccellenza.

Nel girone C importante vittoria per il Serradifalco di Carmelo Giordano che ha battuto 2-1 il Casteltermini. Vantaggio serradifalchese con Giovanni Rizzo, ma gli agrigentini non mollano e pareggiano nella ripresa. Ma il gran cuore dei falchetti non finisce mai di battere, e allora ecco che Nacci, con una superba inzuccata regala la vittoria finale ai falchetti ora saliti a quota 16 in classifica, terzultimi a un solo punto da Casteltermini e Santa Venerina.