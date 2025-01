Pichetto incontra ministro saudita, focus sulle materie prime

RIAD (ARABIA SAUDITA) (ITALPRESS) – Il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha incontrato a Riad il ministro dell’Industria e delle Risorse Minerarie del Regno dell’Arabia Saudita, Bandar Ibrahim Alkhorayef. Le materie prime al centro del colloquio.

“Sono qui – ha detto il ministro Pichetto – per garantire il sostegno del Governo italiano e la mia massima disponibilità a valorizzare il Future Minerals Forum (FMF) nei principali consessi seguiti dall’Italia, inclusi quelli europei”.

“Il Forum – ha evidenziato Pichetto Fratin durante l’incontro – sarà senz’altro utile ai nostri Governi per stringere alleanze e per rendere più sicure le nostre catene di approvvigionamento per le tecnologie necessarie alla decarbonizzazione”.

– Foto ufficio stampa ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica –

(ITALPRESS).