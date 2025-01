Picchiato e investito con l’auto a Trapani, arrestati due uomini per tentato omicidio

Due uomini di 30 e 35 anni sono stati arrestati dai carabinieri della Compagnia di Marsala (Trapani) per il tentato omicidio di un giovane romeno avvenuto il 20 gennaio nei pressi della Ss 115. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal gip di Marsala. Le indagini, che hanno preso il via subito dopo la denuncia da parte della vittima e che si sono avvalse delle sue dichiarazioni, di quelle di alcuni testimoni e delle immagini dei sistemi di videosorveglianza dell’area, hanno permesso di ricostruire la dinamica di un vero e proprio agguato. Colpito violentemente con una mazza da baseball da uno dei due assalitori, il giovane romeno era riuscito a scappare ma è stato investito dall’auto guidata dal secondo uomo e lasciato in strada privo di conoscenza. I due indagati sono stati condotti nel carcere di Trapani.