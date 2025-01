Mussomeli, il regista Giuseppe Carleo “Confrate onorario” dell’Arciconfraternita “SS. Sacramento” alla Madrice. Gli applausi dei confrati

MUSSOMELI – Nomina assembleare con fragorosi applausi per il regista Giuseppe Carleo a “confrate onorario” dell’Arciconfraternita SS. Sacramento alla Madrice, avvenuta nel pomeriggio di domenica scorsa, presso la sede oratoriale. La circostanza è stata propizia in occasione dello svolgimento dell’assemblea annuale riferita all’attività confraternale dell’anno 2024. In precedenza il consiglio direttivo, guidato da Alessio Barba, statuto alla mano, aveva formulato la proposta, appunto per tale conferimento, avendolo ritenuto meritevole per il Film “La bocca dell’anima” presentato al 70° Film Festival di Taormina Luglio 2024, e successivamente presentato già in varie città d’Italia. Anche durante l’anno 2025 sarà ancora presente non solo in Italia, che ha riscosso grande successo di pubblico e critica, ma anche all’estero ad iniziare con Berlino il prossimo 9 febbraio. Così è stata formulata la proposta di delibera di conferimento della nomina a “confrate onorario” del regista Giuseppe Carleo: “Per aver creduto, promosso e fatto conoscere a livello nazionale e internazionale le plurisecolari tradizioni di Mussomeli (CL) attraverso i suoi lamenti.” Infatti anche i lamentatori di Mussomeli sono in scena nel film “La bocca dell’anima”.