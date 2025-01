Mussomeli, costituito Gruppo comunale di Protezione Civile: Pino Ricotta coordinatore e Giuseppe Infantino vice

MUSSOMELI – – Si è tenuta nel pomeriggio di ieri l’Assemblea ufficiale del Gruppo Comunale di Protezione Civile del Comune di Mussomeli, un evento significativo per il rafforzamento delle attività di prevenzione e intervento sul territorio. Ad oggi, il gruppo conta già 27 volontari iscritti, pronti ad affrontare le sfide e a mettere a disposizione la loro esperienza per la sicurezza della comunità. Ecco i nominativi volontari: Amico Salvatore, Antinoro Michele, Anzalone Francesco, Burrogano Michelino, Callari Giuseppina, Canalella Giuseppe, Carrubba Giuseppina, Catania Vittorio, Falzone Giovanni, Farina Salvatore, Infantino Giuseppe, Mancuso Danilo, Maniscalco Shantal, Mercadante Calogero, Mistretta Francesco, Mistretta Samuel, Palmeri Calogero, Piazza Totuccio Mario, Piparo Vincenzo Maria, Ragusa Dario, Ricotta, Giuseppe, Sorce Luigi Domenico, Sorce Peppuccio Mario, Spoto Vincenzo, Vaccaro Fortunato, Valenza Gian Vincenzo Pio, Zaffuto Salvatore. Durante l’assemblea, è stato nominato il nuovo consiglio direttivo, composto da nove membri (Giuseppe Ricotta, Infantino Giuseppe, Farina Salvatore, Michele Burrogano, Francesco Anzalone, Vincenzo Piparo, Gian Vincenzo Valenza, Vittorio Catania, Salvatore Amico), con l’obiettivo di coordinare e organizzare le attività del gruppo di protezione civile, nonché garantire una gestione efficiente e tempestiva in caso di emergenze. L’elezione ha visto la nomina di Pino Ricotta come nuovo Coordinatore. Ricotta, ex capo squadra e vigile del fuoco con una lunga e consolidata esperienza, guiderà il gruppo con competenza e dedizione. Accanto a lui, è stato scelto Giuseppe Infantino come Vice Coordinatore. Infantino vanta una solida esperienza come volontario di protezione civile e sarà fondamentale nel supportare l’organizzazione e nelle attività operative sul campo. Il gruppo di protezione civile di Mussomeli si sta quindi strutturando con un team altamente qualificato, pronto a rispondere in modo tempestivo ed efficace in caso di necessità, con l’intento di garantire sicurezza e tranquillità alla cittadinanza. Il Sindaco del Comune di Mussomeli, On. Giuseppe Catania, esprime il proprio apprezzamento per il lavoro dei volontari e per la disponibilità dei nuovi nominati, che, con passione e impegno, contribuiranno alla protezione della comunità. Per ulteriori informazioni, contattare l’assessore con delega alla Protezione Civile, Michele Spoto.