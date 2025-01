Mussomeli, arriva la befana. Si conclude il periodo natalizio

MUSSOMELI – E’ arrivato alle ultime battute il periodo natalizio con le sue luminarie, albero di natale e casa di Babbio Natale, (con scuole chiuse e vacanze natalizie), che si conclude, oggi, con l’arrivo dell’Epifania. E’ stato un mese di iniziative che hanno coinvolto vari settori ed enti pubblici. Dunque, attività programmate e svolte anche con un freddo che in, alcune giornate, ha fatto stringere i denti ai più audaci. L’amministrazione comunale col suo assessore e vice sindaco Seby Lo Conte, in collaborazione con i soci e volontari della Pro Loco, hanno seguito e presenziato ai vari appuntamenti programmati con l’impegno e l’operosità dei loro addetti ai lavori. Da dire che un ruolo promozionale e solidale l’hanno avuto anche le altre associazioni e parrocchie che, nei propri ambiti, sono state assai attive ed operative. Intanto, 12,30, in piazza Caltanissetta arrivano “I RE MAGI” dove è stata allestita la capanna. Nel pomeriggio, per la gioia dei più piccoli, alle 17,30, in Piazza Caltanissetta , attorno alla Casa di Babbo Natale, è prevista la discesa della Befana a cura della S.E.R. Italia Sàfety Emergency Response s.r.l. e della Croce Rossa Italiana di Caltanissetta e Mussomeli. Saranno distribuite le caramelle per i piccini. Non mancherà l’animazione per un sano divertimento finale. E così è pensabile che anche questa edizione natalizia potrà contribuire a scrivere pagine di storia locale in un fine anno certamente diverso, il cui consuntivo è sotto gli occhi di tutti. I cittadini, d’altronde, osservano, annotano e, se è il caso, fanno sentire la loro voce. Intanto, ci aspetta la quotidianità con le problematiche che accompagnano la vita di ognuno.