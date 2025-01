Morto Fausto Cogliati, l’autore e produttore aveva 66 anni

(Adnkronos) – E' morto Fausto Cogliati. Il noto autore, produttore musicale e vocal coach aveva 66 anni. Numerosi i post degli artisti che hanno collaborato con lui. Eros Ramazzotti, nelle sue storie Instagram, ha pubblicato una foto con l'amico e collaboratore di lunga data scrivendo: "Fratello, ti voglio bene, già mi manchi cax. Ciao Fausto". Ultimo ha ricordato con emozione la loro lunga collaborazione: "Insieme dal primo concerto al primo stadio Faustone mio 'sai che ho i brividi?' quando lo dicevi sapevo che era tutto ok. Fai buon viaggio". Anche Fedez ha condiviso il suo ricordo e la sua gratitudine per il produttore: "Grazie a te ho imparato tante, troppe cose. Da Sig. Brainwash al nostro primo S.Siro abbiamo condiviso momenti che difficilmente possono diradarsi nel tempo. Grazie di tutto Faustelly (Come ti chiamavamo scherzosamente in sala prove) Fai buon viaggio. Un abbraccio alla tua splendida famiglia". "Ciao Fausto, persona stupenda e grandissimo professionista. Ricordo ancora le nostre belle chiacchierate ad X Factor. Mi dispiace tantissimo", è il saluto di Enrico Nigiotti.

Infine, lungo e sentito il ricordo sui social di Benjamin Mascolo, del duo Benji & Fede: "Sai cos'è che mi torna in mente oggi, sopra tutto il resto? Non i dischi. Non i concerti. È quando ci hai trascinato al biliardo, giurando che non avevi mai toccato una stecca, e poi ci hai umiliato. Quando andavamo in quel ristorante strambo sotto il ponte a Modena e raccontavi storie che sembravano uscite da un'altra epoca. Oppure l'ultima volta che mi hai quasi fregato il taxi proprio davanti agli occhi. E alla fine siamo saliti insieme. Sono quelle cose lì, capisci? È tutto lì. E poi ci hai fregati anche questa volta. Tenendoti questo segreto maledetto. Senza dirci niente, fino alla fine. All'ultimo respiro. Ed è proprio così che mi hai insegnato un'ultima cosa. Mi hai insegnato che non si molla mai.Non si cede un millimetro. Si gioca fino alla fine, Fausto. Fino al novantesimo. Più recupero". —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)