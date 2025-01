Monza, sequestrate 1,5 tonnellate di rifiuti misti e pericolosi

LOMBARDIA (ITALPRESS) – Prosegue l’attività del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Monza Brianza per la tutela dell’ambiente e della legalità economica, con il sequestro di un’ampia area privata a Nova Milanese utilizzata per lo stoccaggio illegale di rifiuti. Il sito, di oltre 2.400 mq, è stato individuato grazie a una mappatura preventiva e all’uso di droni. Sono stati sequestrati oltre 1,5 tonnellate di rifiuti, tra cui materiale ferroso, plastico, legno, pannelli isolanti, sanitari e altre sostanze. Inoltre, sono state trovate otto taniche di carburante, utilizzate in operazioni di travaso senza misure di sicurezza. Il sito, adiacente a materiali combustibili e abitazioni, rappresentava un rischio per la salute pubblica. Un responsabile è stato denunciato per gestione illegale di rifiuti, abusivismo edilizio, e altri reati, e sanzionato per il mancato pagamento dell’accisa sugli oli minerali. Sono in corso verifiche sulla contaminazione ambientale. (ITALPRESS).

Foto: Guardia di Finanza Monza