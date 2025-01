Luca Tommassini a Verissimo: “L’operazione al cuore è durata 7 ore, ora non ho più paura”

(Adnkronos) –

Luca Tommassini, ospite oggi 19 gennaio a Verissimo, ha parlato pubblicamente della delicata operazione al cuore che ha dovuto affrontare proprio recentemente, con cui gli è stata ricostruita la valvola mitrale. Il coreografo e direttore artistico ha raccontato di aver trascorso le festività natalizie in ospedale: “Sono stato operato lo scorso 23 dicembre. Arrivavo da Dubai, dove ero andato per lavoro e mi hanno portato subito al Policlinico Gemelli. È stata un'operazione molto complessa, è durata sette ore, in cui avevo tutto fermo: il cuore, gli organi". "Hanno dovuto rompere quello che c’è tra petto e cuore, tra cui lo sterno. Ma adesso ho un cuore nuovo e non ho più paura”, racconta Tommassini a gran voce. Il coreografo, 54 anni, ha raccontato a Silvia Toffanin di aver scoperto del suo problema al cuore grazie a un’intuizione di Fiorello: "Un giorno eravamo seduti, lui si è avvicinato, mi ha guardato e mi ha detto: 'È il cuore'. Io non ho detto una parola. Noi siamo amici da una vita, gli ho creduto subito. Ha prenotato una visita dal suo cardiologo e lì abbiamo scoperto del mio problema alla valvola". L'infanzia di Luca Tommassini non è stata semplice, ma segnata da traumi e, in particolare, da un padre violento: "Mio padre si vergognava di come parlavo. Non ricordo un momento della mia vita in cui mi ha chiamato Luca, per lui esistevano solo termini offensivi". A salvarlo dalle botte del padre – racconta il coreografo – è stata la mamma: "Lei è un gigante per me. Si metteva in mezzo tra me e mio papà e si prendeva le bastonate al posto mio. Lei è la mia luce". L'unico momento in cui il padre si è avvicinato a Luca è stato quando ha scoperto che il figlio aveva una relazione con Heather Parisi, per il resto non conserva un bel ricordo del genitore. E per quanto riguarda la sua vita sentimentale, il coreografo ha detto di non voler avere nessuna etichetta: "Io sono libero. Ora non c'è nessuno, non sono innamorato. Ma convivo con il mio assistente, non stiamo insieme ma è la persona a cui voglio più bene al mondo insieme alla mia mamma". —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)