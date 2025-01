Lazio-Como: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Torna in campo la Lazio. I biancocelesti aprono la 20esima giornata di Serie A nell'anticipo del venerdì sfidando il Como allo stadio Olimpico di Roma. Gli uomini di Baroni vogliono riscattare la sconfitta nel derby contro la Roma e rilanciarsi in zona Champions League. Al momento la Lazio è infatti ferma al quarto posto a quota 35 punti, mentre il Como è al 16esimo posto a +1 sulla zona retrocessione. La sfida tra Lazio e Como è in programma oggi, venerdì 10 gennaio, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gigot, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Tchaouna, Dia, Isaksen. All. Baroni

Como (4-2-3-1): Reina; Van Der Brempt, Dossena, Kempf, Sala; Da Cunha, Engelhardt; Strefezza, Nico Paz, Fadera; Cutrone. All. Fabregas Lazio-Como sarà visibile in esclusiva su Dazn, dunque scaricando l'app su una smart tv compatibile. La partita sarà visibile anche in streaming sul sito di Dazn e scaricando l'app su dispositivi mobili. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)