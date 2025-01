Lampi di Colombo e Dominguez, Empoli-Bologna 1-1

EMPOLI (ITALPRESS) – Due lampi in un dominio bolognese sterile quanto le percentuali di possesso palla. Colombo anticipa la difesa felsinea, Dominguez manda in visibilio i 2500 cuori rossoblù ancora estasiati dalla Champions. In mezzo tanto equilibrio e poca lucidità dei ragazzi di Italiano nel servire gli attaccanti fino alla fine. Primo tempo contrassegnato da un pressing feroce dell’Empoli che bracca il Bologna. Si comincia con un passaggio di Moro per Lucumi (3′), Vasquez è pronto a respingere la minaccia. Poi le due squadre si studiano, al 21′ Beukema chiude Gyasi, ma al 24′ Fazzini scende, scarica per Pezzella che crossa per il tocco vincente di Colombo sul primo palo. Il Var conferma mentre Skorupski si fa curare per la botta presa. Dominguez reclama un rigore, la partita s’incattivisce, un fallo gratuito di Grassi fa accendere un principio di rissa sedato a fatica da La Penna. In chiusura di tempo superbo pareggio del Bologna con un cross da sinistra di Lykogiannis su cui si coordina al volo Dominguez e manda il pallone sotto le gambe di Vasquez. Nella ripresa il Bologna comincia di gran carriera ma l’atteggiamento dell’Empoli non cambia. Esposito spara forte ma centrale, Skorupski para, sull’altro fronte Odgaard impegna Vasquez con un tiro dal limite deviato. Si salva in tuffo del portiere dell’Empoli. Il Bologna sempre all’assalto anche nel finale. Vasquez chiude ancora su Beukema mentre Lucumi viene trattenuto in area (35′) ed i felsinei reclamano un rigore. Il Bologna ci crede e continua a premere ma i toscani si difendono con ordine e D’Aversa nel finale abbassa ulteriormente il suo baricentro. Gli ospiti attaccano alla ricerca del gol vittoria ma l’Empoli non molla un punto prezioso in chiave salvezza.

