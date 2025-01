Influenza, medici famiglia: “Già evidenti effetti post feste natalizie”

(Adnkronos) – Gli effetti delle riunioni familiari, con cene e incontri affollati che hanno moltiplicato le occasioni di contagio influenzale, sono già evidenti negli studi dei medici di famiglia, particolarmente pieni oggi. "Il classico 'ricircolo' intrafamiliare del virus, proprio di questo periodo, si sta puntualmente presentando. Abbiamo percentuali di epidemia stagionale che tendono all'aumento, come però accade anche per tutte le altre sindromi respiratorie. Permane la diffusione di sindromi gastroenteriche che hanno caratterizzato questa stagione". A tracciare il quadro, per l'Adnkronos Salute, è Silvestro Scotti, segretario della Federazione nazionale dei medici di medicina generale (Fimmg) che riferisce un forte aumento di pazienti oggi negli ambulatori. "Telefono, mail, whatsapp – continua – le sollecitazioni oggi sono molte: tanti i casi di sindromi influenzali ma anche richieste di ricette, certificati. Di tutto di più". Per quanto riguarda l'influenza, "nei prossimi giorni vedremo anche se la ripresa delle scuole, come in genere accade, accelererà ancora la circolazione virale, allargandosi a fasce di popolazione più ampia. Dovremmo quindi vedere un aumento della curva epidemica e avvicinarci al picco influenzale". —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)