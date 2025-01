In carcere 31enne: era agli arresti domiciliari, ma la Polizia, più volte, non l’ha trovata nella sua residenza

CALTANISSETTA. La Polizia di Stato ha dato esecuzione a due restrizioni della libertà. In particolare, la Squadra Mobile ha dato esecuzione al provvedimento di aggravamento della misura degli arresti domiciliari nei confronti di una 31enne, poiché in più occasioni, l’ultima delle quali solo due giorni fa, non è stata trovata presso la propria residenza, contravvenendo alle prescrizioni. Già nel mese di dicembre, la donna era evasa più volte; il Magistrato di Sorveglianza, valutato il comportamento tenuto da parte dell’arrestata, e le continue violazioni, ne ha disposto la carcerazione.

Inoltre, è stato eseguito l’ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare, nei confronti di un 67enne, resosi responsabile del reato di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi. I fatti, risalenti al 2022, erano stati commessi in un comune della Provincia nissena. Il soggetto dovrà espiare la pena residua di tre mesi e quindici giorni presso la propria residenza.