Festeggiati i 25 anni di Presepe Vivente a Resuttano. Presente il Vescovo mons. Russotto

RESUTTANO – ieri sera a Resuttano si è svolta la festa per i 25 anni del Presepe Vivente. Per l’occasione ha presieduto la Santa Messa il vescovo Mons. Mario Russotto accolto dall’ Arciprete parroco don Ignazio Carrubba. Una chiesa gremita come nelle feste patronali. I figuranti indossavano i costumi delle scene, poiché sono proprio loro a dare un senso al presepe. È grazie a loro e a tutti i volontari che lavorano instancabilmente, giorno e notte, se il Presepe Vivente di Resuttano è cresciuto al punto da essere conosciuto in tutto il mondo. Ad animare la liturgia il coro di vicariato con le corali di Resuttano e Santa Caterina Villarmosa che ormai sono diventate una realtà preziosa per le due comunità parrocchiali. A fine messa padre Ignazio, a nome del comitato e di tutta la cittadinanza resuttanese, ha omaggiato il Vescovo e il Sindaco Rosario Carapezza di una targa ricordo per i 25 anni del Presepe Vivente. Al termine della Santa Messa, fuori, accanto alla capanna, ha avuto inizio una vera e propria festa per celebrare i 25 anni del Presepe Vivente . Dopo il discorso di ringraziamento del Sindaco, al vescovo mons. Mario Russotto è stato riservato il taglio della torta, fra gli applausi dei presenti.. La foto di tutti i figuranti assieme al Vescovo, all’Arciprete e a tutta l’Amministrazione e i giochi d’artificio sono stati accompagnati dell’intrattenimento a cura del maestro Corrado Sillitti che con la sua bravura e originalità ha saputo tenere incollati i convenuti fino a tarda serata. (DANIELE POLIZZI)