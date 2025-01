ERSU Festival, al via le iscrizioni ai corsi gratuiti

Nell’ambito di ERSU Festival 2025, ecco i link al modulo di iscrizione online (per gli studenti e per il personale) predisposti dagli uffici ERSU per aderire al Corso gratuito di Bridge, organizzato dalle Associazioni Bridge Palermo e Bridge Addaura nell’ambito dell’ERSU FESTIVAL 2024/2025.

Si tratta di 12 lezioni teorico-pratiche: l’appuntamento è ogni mercoledì, dal giorno 22 gennaio 2025, dalle ore 18:00 alle ore 20:00, presso l’Area Lounge della Mensa Universitaria presso la Residenza Santi Romano in viale Delle Scienze, a Palermo.

Un eventuale secondo corso si svolgerà di giovedì, a partire dal 23 gennaio p.v., sempre nello stesso luogo e nella stessa fascia oraria.

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza.

Il Bridge, sport riconosciuto dal CONI, è ideale per tutte le età: allena la memoria e mantiene la mente in forma.

TERMINE PER ISCRIVERSI: ore 13:00 di martedì prossimo, giorno 21 gennaio 2025

Link per studenti e studentesse: https://forms.gle/KAx3BEfTtWxe1jhA7

Link per dipendenti: https://forms.gle/SC8fTJ6kb3wW9tqm8