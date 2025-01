Eleonora Giorgi a Verissimo: “La malattia avanza, sono ad un bivio”

(Adnkronos) –

"Sono davanti al bivio". Eleonora Giorgi, ospite di Verissimo oggi, a Silvia Toffanin risponde così alle domande sulla sua malattia. L'attrice 71enne combatte da tempo con un cancro al pancreas. "L'ultima Tac ha mostrato che tutto è molto progredito. Molto, molto", dice rendendo note le ultime notizie sulle proprie condizioni. "La medicina ti offre percorsi arginanti, chiamati anche palliativi, molto intrusivi. Mi trovo davanti ad un bivio. E' un momento tosto, molto complicato", dice Eleonora Giorgi. "Questi ultimi 14 mesi sono stati spaventosi a livello fisico, ma per quello che si è creato con la mia famiglia è stato l'anno più bello della mia vita. Ho fatto tutti gli step nella medicina, è una situazione molto difficile", dice spiegando che un nuovo farmaco, non più sperimentale, potrebbe offrire nuove prospettive. "Vorrei che tutti i giorni fossero pieni di vita: settimane, mesi, anni. Sono davanti al bivio, se rinunciare ai supporti o intraprendere questo nuovo cammino. Sono molto tranquilla, anche se tutto dovesse progredire. Il mio corpo lotta, devo capire cosa fare. Non voglio più giorni di vita, voglio più vita nei giorni che mi rimangono, come diceva Rita Levi Montalcini. Mi sveglio e dico che non voglio sprecare la giornata", dice. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)