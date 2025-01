Djokovic-Zverev, prima semifinale Australian Open: la diretta

(Adnkronos) – Il serbo Novak Djokovic e il tedesco Alex Zverev in campo oggi 24 gennaio per la prima semifinale degli Australian Open 2025. Il 37enne serbo conduce 8-4 nei confronti diretti. Il fuoriclasse di Belgrado, campione 11 volte agli Australian Open, va a caccia del 25esimo trionfo in un torneo dello Slam. Zverev, numero 2 del mondo, non ha mai vinto un major in carriera. L'azzurro Jannik Sinner, numero 1 del mondo, sarà impegnato nella seconda semifinale contro lo statunitense Ben Shelton. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)