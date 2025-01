Cuba, incidente per minibus di italiani: morte due persone

(Adnkronos) – Incidente a Cuba per un minibus con a bordo un gruppo di italiani: due i morti. "Un incidente stradale ha coinvolto un gruppo di sette turisti italiani a Cienfuegos, a Cuba, uno dei quali è deceduto", ha confermato la Farnesina. "Le dinamiche dell'incidente sono ancora in fase di accertamento", si precisa in una nota. "Gli altri passeggeri di nazionalità italiana, hanno riportato ferite". Il colonnello Yaser Moya, investigatore capo a Cienfuegos, aveva reso noto che nell'incidente erano morte due persone, un italiano e un cubano. Secondo il sito di notizie online Cubadebate, l'incidente è avvenuto nei pressi della località di Aguada de Pasajeros. Un minibus Transtur da 16 posti, con otto persone a bordo, è andato a sbattere contro lo spartitraffico della strada, la ricostruzione di Cubadebate, secondo cui i feriti sono stati ricoverati presso il Policlinico Gustavo Aldereguia Lima a Cienfuegos. Il minibus era partito dall'Avana. "Sin dalla prima segnalazione, l’Ambasciata d’Italia a L’Avana sta presentando assistenza ai connazionali in raccordo con la Farnesina. L'Ambasciata mantiene costanti contatti con il personale medico e il tour operator", sottolinea la Farnesina. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)