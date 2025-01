Commozione per la morte del prof. Filippo Collura, due volte presidente della Provincia di Caltanissetta

Ha destato profonda commozione nel mondo politico, ma anche in quello scolastico, la scomparsa all’età di 81 anni del prof. Filippo Collura.

Docente prima e preside poi, nel 2008 è stato candidato alla carica di presidente della Provincia regionale di Caltanissetta riuscendo a spuntarla sull’allora candidato Rampulla. Filippo Collura iniziò così un percorso politico che sarebbe durato due legislature, in totale dieci anni.

Un percorso nel quale si distinse per la sua linearità politica, la sua coerenza, ma anche per la capacità di affrontare piccoli e grandi temi del territorio del Nisseno. Persona stimata e apprezzata per il suo stile sempre pacato e mai fuori le righe, Filippo Collura apparteneva al Partito Popolare nell’ambito dell’area di centrosinistra.

Conclusi i due mandati, s’è concesso solo qualche piccola apparizione, ma niente più politica attiva. Con lui se ne va un protagonista della vita politica e socio culturale della provincia di Caltanissetta.