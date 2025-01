Cecilia Sala torna a scrivere sul Foglio e intervista Zelensky: l’anticipazione

(Adnkronos) – Domani, 25 gennaio, sul Foglio torna Cecilia Sala con un'intervista esclusiva al presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Una prima anticipazione dell'intervista, che troverete sul Foglio del Weekend, riguarda il pensiero di Zelensky sul fatto che Giorgia Meloni sia stata l'unica leader europea invitata al giuramento del presidente degli Stati Uniti. ''E' una buona notizia per l’Italia – dice Zelensky al Foglio – forse con questo canale di dialogo privilegiato lei potrà essere utile all’Europa, io spero che potrà esserlo anche all’Ucraina''. "Oltre ai ruoli che ricopriamo, siamo tutti persone – Donald Trump, Giorgia Meloni ed io – e i rapporti umani che siamo capaci di instaurare contano. Io ho un bellissimo rapporto con lei, la considero una persona leale e un’amica", afferma il presidente ucraino. "So che Donald Trump ha un buon rapporto e si fida di lei. Spero soltanto che la relazione di Meloni con il presidente americano non sia ancora migliore di quella che ha con me!", aggiunge. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)