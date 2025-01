Caltanissetta. Mobilitazione del Pd a difesa della sanità pubblica: “Va modificata la legge regionale 5/2009”

CALTANISSETTA. Per il Partito Democratico di Caltanissetta sabato 25 gennaio è stata una giornata di mobilitazione a difesa della sanità pubblica. Lo ha ribadito il segretario provinciale Renzo Bufalino. “Abbiamo incontrato tante persone che ci hanno raccontato le difficoltà vissute nelle strutture ospedaliere del nostro territorio ed hanno sostenuto la nostra protesta contro i tagli fatti dal Governo al sistema sanitario.

Abbiamo anche proposto un questionario per raccogliere esperienze e suggerimenti sul potenziamento del sistema sanitario di Caltanissetta. Un’idea però ce l’abbiamo ed è chiara – ha detto Bufalino – occorre modificare la legge regionale 5 del 2009 per rendere il S. Elia un’Azienda Ospedaliera, dotandolo quindi di autonomia gestionale, risorse proprie e della possibilità di avere tutti i reparti necessari.

Oggi – hanno ribadito Giancarlo La Rocca e Carlo Vagginelli del PD di Caltanissetta – il nostro Ospedale è l’unico DEA di II livello della Regione Sicilia che non viene qualificato come Azienda ospedaliera ed insiste su un’area – quella delle province di Enna, Caltanissetta ed Agrigento -totalmente priva di strutture di questo tipo.

Risolvere questa situazione consentirebbe di potenziare l’assistenza sanitaria sia nella nostra città che nell’intero territorio compreso in quest’area vasta. Anche la vicenda dell’Unità di Terapia intensiva neonatale va inquadrata dentro questa prospettiva, andando oltre i campanilismi per promuovere un avanzamento complessivo del sistema sanitario territoriale. Vogliamo quindi impegnarci – hanno concluso Bufalino, La Rocca e Vagginelli – per raggiungere questo obiettivo, e ci lavoreremo con tutte le nostre energie. Partendo dalla promozione di un’iniziativa regionale sulla sanità pubblica da realizzare proprio a Caltanissetta.