Caltanissetta, lotta contro l’inquinamento da plastica: l’impegno sul territorio di Plastic Free

Il 2024 è stato un anno di grande impegno e risultati concreti per Plastic Free Caltanissetta, che ha continuato la sua lotta contro l’inquinamento da plastica, coinvolgendo attivamente la comunità e promuovendo numerose iniziative sul territorio. Nel corso dell’anno, sono stati organizzati 7 eventi di cleanup in diverse aree della città, durante i quali sono stati rimossi ben 4500 kg di rifiuti. Più di 400 volontari hanno partecipato con entusiasmo, contribuendo a sensibilizzare la comunità sull’importanza della tutela dell’ambiente e della riduzione della plastica. La rete di Plastic Free Caltanissetta si è estesa anche grazie alla collaborazione con numerose associazioni locali, tra cui Croce Rossa Caltanissetta, Scout CL1 e CL4, Rotaract Club Caltanissetta, Cara di Pian del Lago, Tam Tam, VIP (Vivere in Positivo), Proloco Caltanissetta, RUM (Rete Universitaria Mediterranea) e Straula. Sono stati realizzati anche 4 eventi di sensibilizzazione che hanno coinvolto non solo Caltanissetta, ma anche i comuni limitrofi di San Cataldo e Serradifalco. La rete provinciale si è espansa con la nomina della referente comunale di San Cataldo Cristina Faraci ma è alla ricerca di altri referenti nel resto della provincia. Plastic Free Caltanissetta ha anche ospitato il pranzo regionale con tutti i referenti Siciliani e partecipato a vari altri eventi nazionali quali la premiazione dei comuni Plastic Free a Milano, la liberazione delle tartarughe in Puglia, il meet up, segue costantemente le riunioni formative e sostiene anche a distanza le attività degli altri referenti in Italia e nel mondo. Un momento particolarmente significativo per l’associazione è stato la firma del protocollo di intesa con il Comune di Caltanissetta, un passo importante verso una collaborazione più forte nella lotta all’inquinamento. Alla cerimonia erano presenti il Sindaco Walter Tesauro e l’Assessore all’Ambiente Oscar Aiello, Questo impegno congiunto è stato ulteriormente coronato dalla candidatura di Caltanissetta come “Comune Plastic Free” nel 2025, un riconoscimento che può segnare un importante traguardo nella lotta per un futuro più sostenibile. Il grande successo di queste iniziative è stato possibile grazie al lavoro instancabile di un gruppo di persone appassionate e impegnate, tra cui il referente provinciale Salvatore Butera, la vice referente provinciale Claudia Tocco, le referenti comunali Rita Cosentino e Ilaria Vincitore, e la preziosa collaborazione di Martina Zagarella. “Un grazie speciale va a tutte le volontarie e i volontari, che con il loro impegno quotidiano rendono possibili queste azioni di sensibilizzazione e tutela dell’ambiente”. Plastic Free Caltanissetta guarda al futuro con ottimismo, continuando a lottare per un ambiente libero dalla plastica e per sensibilizzare il maggior numero possibile di persone sulla necessità di azioni concrete per il pianeta.