Caltanissetta. Inner Wheel, dallo screening pediatrico gratuito allo spettacolo di beneficenza: sinergia e solidarietà con l’evento “Musica e parole che fanno bene al cuore”

PREVENIRE E’ VITA, musica e parole che fanno bene al cuore.

L’Inner Wheel Club di Caltanissetta, in collaborazione con il Comune di Caltanissetta, l’associazione Cuorechiaro A.P.S. cardiosimpatici e la Croce Rossa Italiana, ha organizzato un’intera giornata dedicata alla prevenzione delle malattie cardiovascolari in età pediatrica.

Nella mattina di domenica 19 gennaio presso i locali della Proloco, si è svolto uno screeening pediatrico gratuito rivolto a i più piccoli, che sono stati visitati dai dottori Luigi Scarnato (cardiologo), Alessandro Cupani (pediatra) e Gianfranco Gruttadauria (diabetologo).



Nel corso della serata, nella splendida cornice del Teatro Regina Margherita di Caltanissetta, è andato in scena lo spettacolo “Musica e parole che fanno bene al cuore”, durante il quale si sono esibiti numerosi artisti locali, guidati dal direttore artistico dott. Luigi Scarnato.



Il grande successo dell’iniziativa ha permesso di raccogliere fondi che verranno destinati all’Associazione Progetto Luna per la “Parrucca solidale”, che prevede l’acquisto di una parrucca per donne malate di tumore, e alla Casa del Sorriso per un sostegno ai bambini orfani ospiti della struttura.

La presidente Giusy Scarantino ha sottolineato l’importanza che l’attività di prevenzione svolge a qualunque età al fine di prevenire future malattie e preservare la salute: “prevenire è vita!”.