Caltanissetta, il Team Race Mountain conquista due titoli regionali con gli atleti Federica Occhipinti e Salvatore Lo Monaco

Prima prova stagionale per gli atleti del Team Race Mountain, sodalizio nisseno specializzato nel ciclismo fuoristrada.

Le prime vittorie assolute sono arrivate sia nel settore femminile, sia nel settore maschile nella cittadina trapanese di Alcamo.

Salvatore Lo Monaco



Ad Alcamo si è svolta la prova unica del Campionato Regionale di ciclocross con oltre 100 ciclisti provenienti da tutta la Sicilia e anche oltre lo Stretto.

Salvatore Lo Monaco, l’atleta di punta del Team Nisseno, ha dominato in assoluto la prova dedicata alla categoria “Élite” prendendo la testa della gara dal momento dello start. Grazie al ritmo impresso l’atleta sancataldese ha creato un enorme divario con i diretti inseguitori. Neanche le condizioni estreme del percorso hanno rallentato la marcia di Salvatore Lo Monaco che ha tagliato il traguardo a braccia alzate con molta tranquillità e si è laureato campione regionale ciclocross nella prestigiosa categoria “élite”.

Federica Occhipinti



Stesso risultato per Federica Occhipinti che taglia il traguardo prima assoluta e prima nella categoria under 23. L’atleta Ragusana in forza al Team Race Mountain si riconferma campionessa regionale rischiando più volte di perdere il titolo per due forature alla ruota posteriore. Grazie alla sua resilienza è riuscita a non mollare e a recuperare le posizioni perdute tagliando per distacco il traguardo. Soddisfazioni per il sodalizio nisseno che si conferma uno dei team più forti dell’isola e del sud Italia.