Caltanissetta. Il 24 gennaio alle 18 a Palazzzo Moncada c’è l’evento “Rosario Assunto: Patrimonio della Comunità Nissena”

CALTANISSETTA. Si intitola “Rosario Assunto: Patrimonio della Comunità Nissena”, l’evento culturale che si svolgerà oggi pomeriggio alle ore 18,00 nella Sala degli Oratori di Palazzo Moncada.

L’associazione dedicata al filosofo nisseno, presieduta da Salvatore Farina, farà il bilancio del suo primo anno di attività e presenterà il programma per il nuovo anno sociale appena iniziato. Interverranno: il sindaco Walter Tesauro, l’assessore alla cultura Giovanna Candura, il presidente di Sicilbanca Giuseppe Di Forti e il consigliere della Fondazione Sicana Cettina Blando.

L’incontro sarà aperto dal filosofo Massimo Venturi Ferriolo che presenterà il libro Un’estetica di Progetto – Visioni del paradiso per un’arte del sogno scritto con la collaborazione dell’artista italo-francese Gianni Burattoni e uscito per la FrancoAngeli lo scorso ottobre. Venturi Ferriolo – già ordinario di estetica del Politecnico di Milano – attraverso il suo saggio, rinforzerà il progetto proposto recentemente dall’associazione culturale “Rosario Assunto” di realizzare nel centro storico e nella piazza di Caltanissetta un’Esposizione di Arte Contemporanea ispirata alla filosofia del giardino e del paesaggio del nostro illustre concittadino.

Massimo Venturi Ferriolo – insieme a Piero Zanetov e Salvatore Farina – è anche l’autore dell’opuscolo divulgativo dedicato al pensiero di Rosario Assunto che verrà presentato durante l’incontro. Il pieghevole di 24 pagine, intitolato: “Caltanissetta: la città di Rosario Assunto” è riccamente illustrato e ha una tiratura di cinquemila copie con l’encomiabile obiettivo di far conoscere sempre più nella sua città natale, la figura del grande filosofo pupillo di Luca Pignato.

Susciterà, sicuramente, molto interesse la relazione di Emanuela Pulvirenti, architetto ed esperta di illuminotecnica, nonché autrice di successo di opere dedicate alla storia dell’arte. L’intervento della professoressa Pulvirenti metterà in luce – è il caso di dire – l’importanza di cambiare totalmente l’attuale inadeguata illuminazione della nostra Piazza.

Sul versante delle attività previste dall’Associazione “Rosario Assunto” per il 2025, spicca la seconda edizione del Concorso Video Nazionale di Filosofia programmata per la prima decade di Maggio. Lo scorso anno, sono state ben 24 le scuole provenienti da tutt’Italia ad aderire al concorso che ha fatto riscontrare un notevole successo mediatico: il servizio del Tg2, e la promozione su importanti testate giornalistiche di settore come Orizzonte Scuola e La tecnica della Scuola.