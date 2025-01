Caltanissetta. Il 10 gennaio al “Ruggero Settimo” Open Day per costruire “Il Percorso verso il tuo Futuro”

CALTANISSETTA. Un Open Day con apertura al pubblico per consentire a chiunque sia interessato ad iscriversi di conoscere meglio ed in maniera più approfondita l’offerta formativa del “Ruggero Settimo”.

Lo slogan di questo Open Day targato 10 gennaio è “Il Percorso verso il tuo futuro”. Uno slogan quantomai calzante per una realtà scolastica che costituisce un punto di riferimento importante per tante famiglie e per i loro figli.

La scuola sarà aperta dalle 16,30 alle 18,30. Previsti laboratori, ma anche possibilità di informazione e assistenza e supporto per le iscrizioni ad una delle quattro realtà scolastiche di cui si compone il “Ruggero Settimo”: Liceo Classico, Liceo Linguistico, Liceo Coreutico e Liceo artistico, audiovisivo e multimediale.