Caltanissetta, divieto temporaneo di consumo dell’acqua per uso alimentare

In seguito alla nota dell’ASP, che ha rilevato il superamento del parametro relativo alla torbidità, un’ordinanza del sindaco vieta a tutte le utenze cittadine l’utilizzo di acqua per usi alimentari

Con Ordinanza del Sindaco n. 1 del 10 gennaio 2025, è stato emesso un divieto temporaneo di consumo di acqua per uso alimentare che interessa tutte le utenze idriche della città.

L’ASP di Caltanissetta – Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione, mediante una nota inoltrata al Comune di Caltanissetta, ha comunicato che dalle analisi chimiche effettuate sui campioni d’acqua destinata al consumo umano prelevati in data 9/1/2025, sono stati rilevati risultati non conformi per il superamento del parametro relativo alla torbidità.

I responsabili degli esercizi pubblici alimentari dovranno adottare le misure di autocontrollo previste dal sistema HACCP e porre in essere ogni adempimento.

Tale provvedimento rimarrà vigente fino a quando i valori non rientreranno nella norma.