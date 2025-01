Caltanissetta. Area Civica: “Conferenza a villa Flora funzionale alla presentazione di una mozione, nessun manifesto politico”

Area Civica di Caltanissetta interviene in merito alla conferenza stampa avvenuta ieri mattina a Villa Flora, puntualizzando “era funzionale alla presentazione di una mozione sul trasporto pubblico Caltanissetta-San Cataldo” e che non vi è alcuna intesa politica con altre forze.

Area Civica rappresentata dal suo coordinatore Annalisa Petitto ed i movimenti che la compongono (CLTUTTALAVITA, INSIEME, OLTRE) nelle persone dei coordinatori Leyla Montagnino e Carmelo Milazzo, nonché Felice Dierna e Calogero Palermo, consiglieri del Comune di Caltanissetta insieme alla stessa Petitto, ritengono doveroso puntualizzare, innanzitutto per rispetto dei propri sostenitori e attivisti che compongono gli organismi di Area Civica, che la conferenza stampa di ieri mattina a villa Flora, dove pure ha partecipato Area Civica, era funzionale alla presentazione di una mozione sul trasporto pubblico Caltanissetta-San Cataldo.

Una mozione che, se presentata e approvata nei rispettivi consigli comunali, consentirebbe un servizio efficiente ed utilissimo ai cittadini dei due comuni.

L’unico documento sottoscritto da Area Civica nelle persone dei suoi tre consiglieri comunali di Caltanissetta è la mozione. Nessun manifesto politico e nessuna intesa politica progettuale con le altre forze politiche presenti alla conferenza, allo stato, è stato discusso all’interno di Area Civica e, di conseguenza, nessuna adesione ad altre aree già costituite o di futura costituzione è stata siglata.

E’ stato condiviso un tema e lo strumento per renderlo fruibile, nulla di più.

Siamo e resteremo sempre disponibili al dialogo ed al confronto sui temi e sulle questioni rispettando l’autonomia politica ed identitaria di tutte le altre forze politiche, ma pretendiamo lo stesso rispetto.

Annalisa Petitto- coord. Area Civica e cons. com. CLtuttalavita

Leyla Montagnino-coord. Insieme

Carmelo Milazzo – coord. Oltre

Felice Dierna- cons. com. CLtuttalavita

Calogero Palermo-cons. com. Insieme