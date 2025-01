Caltanissetta. Al Liceo Scientifico “Volta” prima edizione del Festival della Matematica, della Fisica e dell’Informatica

CALTANISSETTA. Presso l’Auditorium Bufalino dell’Istituto di Istruzione Superiore “Alessandro Volta” di Caltanissetta si è conclusa la prima edizione del FIM Festival, una competizione scientifica nata con l’obiettivo di avvicinare studenti e pubblico alle affascinanti tematiche della Fisica, dell’Informatica e della Matematica.

Il progetto, ideato e realizzato da un team di docenti del Dipartimento di Matematica, Fisica e Informatica della scuola, è stato sostenuto dal Dirigente Scolastico professor Vito Parisi e finanziato dalla Banca di Credito Cooperativo “G. Toniolo” di San Cataldo, rappresentata dal presidente, dottor Salvatore Saporito.

L’evento finale ha visto gli studenti protagonisti di talk su argomenti scientifici di loro interesse, presentati con entusiasmo e competenza davanti a un pubblico eterogeneo. I partecipanti, dopo una selezione iniziale, hanno seguito una fase preparatoria per acquisire le basi del public speaking e sviluppare discorsi efficaci. Grazie a questo percorso sono riusciti a coinvolgere la platea con temi complessi ma affascinanti, come i buchi neri, i frattali e la programmazione di videogiochi.

Al termine dell’evento, le migliori presentazioni sono state premiate da una giuria specialistica e dal voto del pubblico. I vincitori, di seguito riportati, hanno ricevuto delle borse di studio, riconoscimenti che hanno sottolineato il valore del loro impegno e della loro capacità comunicativa.

Progetto vincitore nella categoria Fisica (giuria e pubblico): “Coalescenza, buchi neri” di Luigi Manzone, Manfredi Lo Porto e Valerio Cacciato. Progetto vincitore nella categoria Informatica (giuria e pubblico): “Guerra spaziale” di Federica Arnone, Alessia Profeta, Giorgia Cacciato e Marta Zafarana.

Progetto vincitore nella categoria Matematica (giuria e pubblico): “I frattali” di Giulia Fiore e Giorgia Mastrosimone.

Questo festival ha dimostrato che la Fisica, l’Informatica e la Matematica, spesso percepite come discipline aride e accessibili solo attraverso complessi calcoli, possono invece essere strumenti di creatività, scoperta e divertimento. Se affrontate con il giusto approccio, queste materie riescono a catturare l’attenzione e l’entusiasmo anche dei più scettici, mostrando il loro lato affascinante e coinvolgente. Eventi come il FIM Festival ci ricordano che il sapere scientifico non è solo per pochi, ma può essere apprezzato e condiviso da tutti, diventando un’esperienza stimolante e appassionante.

Docenti ideatori sono stati i professori Mammana, Galesi, Galatioto, Giglia, Di Marca, Coccagna, Punturo, Mangiavillano, Vitrano, Callari, con la collaborazione del Tecnico di scena, sig. Angelo Costa.