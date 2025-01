Caltanissetta. A distanza di 36 anni dal conseguimento del diploma, ex alunne del Pacle si sono ritrovate per una serata tutta speciale

CALTANISSETTA. A distanza di 36 anni dal conseguimento del diploma, le alunne della 5° dell’Istituto Luigi Russo indirizzo Pacle si sono ritrovate in un noto locale cittadino per trascorrere una serata insieme. Un evento all’insegna dell’amarcord nel corso del quale, tra ricordi e aneddoti, è stato riaperto lo scrigno delle emozioni e dei sentimenti in una sintesi di affetto, stima e condivisione di anni bellissimi nei quali ci si ritrovava tutte insieme a scuola.

Nell’occasione, una gran bella torta ha simboleggiato la serata delle ex studentesse del Pacle che hanno avuto modo di condividere un’esperienza veramente straordinaria, anche perché, ritrovarsi dopo 36 anni da quel diploma, è stato veramente un momento di grande emozione.

Queste le ex alunne del Pacle che hanno preso parte all’evento: Margherita Contino, Mariangela Aliberto, Ilenia Parenti, Prof.ssa Gabriella Testa (Insegn.di Inglese), Katia Leonardi, Deborah Sollami, Marina Dell’Utri, Valeria Di Carlo, Loredana Sicilia, Laura Blandino, Laura Micciché.