Avanti un altro, al via la nuova edizione con Paolo Bonolis: le novità

(Adnkronos) – La nuova edizione di 'Avanti un altro!' comincia oggi, lunedì 20 gennaio, su Canale 5 e andrà in onda tutti i giorni dal lunedì alla domenica alle ore 18.45. Paolo Bonolis, mattatore storico del game show, ritorna per la quattordicesima stagione alla guida del preserale più bizzarro della tv affiancato da Luca Laurenti. Come da tradizione, in ogni puntata, un’interminabile fila di concorrenti prova a giocarsi il tutto e per tutto per conquistare la vittoria e il montepremi finale fra battute, divertimento e momenti di grande leggerezza. Il 'salottino' sarà capitanato quest'anno da alcune Miss provenienti da tutto il mondo che si alterneranno nel corso delle puntate fino al ritorno di Miss Claudia (Claudia Ruggeri). Nel cast, come sempre, moltissimi personaggi: dalla regina del web Laura Cremaschi alla dottoressa Maria Mazza, fino allo iettatore Franco Pistoni e la “moglie” Giorgia Pianta. E poi, gli storici Fitness, Horror, XXXL, l’Agente Segreto, il Coreografo e tanti altri. Non mancheranno la Bonas Paola Caruso, il Bonus Daniel Nilsson, la bona sorte Bona Sorte Viviana Vizzini, la Hostess Greta Cianfano. Tra le novità di questa edizione la presenza di Flavia Vento, che, nel ruolo del 'Vento del mistero', rivolgerà ai concorrenti domande legate alla spiritualità, fenomeni soprannaturali, campi magnetici, ufo o alieni. Come di consueto, la sfida che incorona il campione della puntata sarà tutta al contrario. Nel gioco finale, divenuto negli anni un vero cult, il concorrente, per vincere, dovrà dare 21 risposte sbagliate. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)