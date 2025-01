Ascolti tv 13 gennaio, ‘Il Conte di Montecristo’ su Rai1 vince la prima serata

(Adnkronos) – E' Rai1 con 'Il Conte di Montecristo' a vincere la sfida della prima serata televisiva di ieri, lunedì 13 gennaio 2025. La prima puntata del film è stata vista da 5.005.000 spettatori, pari al 26.9% di share. Canale5, con il Grande Fratello, è stato la scelta di 2.260.000 spettatori, totalizzando uno share del 17%. Italia1 proponeva ieri 'The Avengers', che ha raccolto davanti allo schermo 1.235.000 spettatori per uno share del 7.2%. La7 con 'In viaggio con Barbero: Francesco, un santo scomodo' ha ottenuto un ascolto medio di 1.101.000 spettatori e il 5.4% di share, mentre Rai2 con il suo 'Boss in Incognito' è stato visto da 1.089.000 spettatori pari al 6.3% di share. Rai3 con 'Lo Stato delle Cose' ha interessato 724.000 spettatori, facendo registrare il 4.2% di share. Su Rete4 'Quarta Repubblica' è stato la scelta televisiva di 722.000 spettatori (share al 4,8%). —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)