Apple celebra il Black History Month con la nuova Black Unity Collection

(Adnkronos) – Apple ha lanciato la Black Unity Collection, una serie di prodotti in edizione speciale per celebrare il Black History Month e la cultura afroamericana. La collezione, ispirata al "ritmo dell'umanità", comprende un cinturino Sport Loop per Apple Watch, un quadrante e sfondi per iPhone e iPad. Il cinturino Sport Loop Black Unity, dal prezzo di €49, presenta un design unico con un intreccio di fili neri, verdi e rossi che richiamano la bandiera panafricana. L'effetto lenticolare delle strisce crea un dinamismo cromatico che si modifica ad ogni movimento del polso. Il quadrante Ritmo dell'unità, abbinato al cinturino, si anima grazie al giroscopio integrato nell'Apple Watch. Alzando il polso, i numeri, composti da filamenti colorati, prendono forma da una serie di pennellate astratte. Il quadrante offre anche segnali ritmici distintivi ad ogni ora e mezz'ora. Completano la collezione gli sfondi Ritmo dell'unità per iPhone e iPad, con la scritta "Unity" che cambia orientamento in base allo stato del dispositivo. La Black Unity Collection è frutto della collaborazione di creativi Apple appartenenti alla comunità nera. Con questa iniziativa, Apple ribadisce il proprio impegno nel promuovere opportunità economiche, educative e creative nelle comunità di tutto il mondo. A tal fine, l'azienda sosterrà diverse organizzazioni internazionali che operano nei settori della musica, dell'arte e della cultura, tra cui l'Ellis Marsalis Center for Music di New Orleans e il Battersea Arts Centre di Londra. Il cinturino Sport Loop Black Unity è disponibile per l'acquisto sull'Apple Store online e negli Apple Store. Il quadrante e gli sfondi saranno disponibili con un prossimo aggiornamento software. Il quadrante Ritmo dell'unità richiede un Apple Watch Series 6 o successivo e un iPhone Xs o successivo. Gli sfondi sono compatibili con iPhone Xs o successivo e con diversi modelli di iPad, tra cui iPad Pro, iPad Air e iPad mini. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)