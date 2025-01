Angelucci (Comune di Roma): “Il Premio Energie per Roma è bellissima manifestazione”

(Adnkronos) – "Il Premio Energie per Roma è una bellissima manifestazione. La nostra città è interessata quest'anno da un evento straordinario come il Giubileo del 2025, il Giubileo della speranza, come lo ha ribattezzato il Santo Padre. Sono tante le energie che ci sono nella nostra città tutti i giorni, sotto il profilo sociale, del volontariato, dell'impresa e di tanti altri aspetti che rendono la nostra Roma più bella, forte e accogliente". Così Mariano Angelucci, presidente della Commissione turismo, moda e relazioni internazionali del Comune di Roma, in occasione della seconda edizione del premio ‘Energie per Roma 2025’, un prestigioso riconoscimento organizzato dal Centro europeo di Studi culturali per celebrare l’impegno e il talento dei cittadini, delle attività imprenditoriali e delle associazioni che si sono distinti nel campo artistico-culturale, sociale, imprenditoriale e del volontariato a Roma. "Penso che premiare le eccellenze della città sia una cosa molto bella – ha concluso Angelucci – Per questo anche quest'anno sono qui a portare i saluti dell'amministrazione". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)