The Blood of Dawnwalker, in arrivo il nuovo gioco del direttore di Witcher 3

(Adnkronos) – Rebel Wolves e Bandai Namco Entertainment hanno annunciato la data del Reveal Event per il loro nuovo Action-RPG dark fantasy, The Blood of Dawnwalker. La data è il 13 gennaio alle 22:00, sul canale Twitch DawnwalkerGame, dove sarà possibile dare un primo sguardo a questo promettente titolo in arrivo su PC, PlayStation e Xbox. Sviluppato con Unreal Engine 5, The Blood of Dawnwalker è il primo capitolo di una nuova saga RPG ambientata in un'affascinante versione fantasy dell'Europa medievale del XIV secolo. Durante l'evento, che durerà circa 45 minuti, verrà mostrato un trailer in CGI che introduce l'atmosfera del gioco e la storia di Vale Sangora, con i suoi paesaggi suggestivi e i suoi misteriosi abitanti. Non mancheranno approfondimenti sul mondo di gioco, le sue tradizioni e la sua storia, oltre a informazioni sul gameplay e le meccaniche principali. Rebel Wolves, lo studio polacco fondato da veterani dell'industria, invita tutti gli appassionati a seguire l'evento e a condividerne le proprie impressioni. Un'occasione da non perdere per scoprire The Blood of Dawnwalker e immergersi in un'avventura dark fantasy che promette di essere epica.