Serie D. La Sancataldese in trasferta con la Reggina cerca conferme alla crescita del gruppo squadra

Trasferta di prestigio per la Sancataldese che domenica pomeriggio 22 dicembre alle ore 14,30 sfida una delle grandi del calcio italiano come la Reggina, società che per diverse stagioni ha anche militato in serie A, ma che ora sta attraversando una fase critica della sua storia.

Per la Sancataldese, che ha 18 punti in classifica, si tratta forse di una tra le gare più attese, una di quelle nella quale i verdeamaranto hanno sempre moltiplicato i loro sforzi per dimostrare tutto il loro valore. Ecco perchè si annuncia un match aspro e combattuto. Molto dipenderà dalla fase offensiva dei padroni di casa, ma anche dalla capacità del bunker verdeamaranto di resistere ai prevedibili attacchi reggini.

Per la gara di Reggio Calabria l’attesa è anche per i tifosi del gruppo Neuropatico sancataldese che, anche a distanza di centinaia di chilometri, porterà il suo grido di battaglia sportiva a sostegno della loro squadra. La formazione di Orazio Pidatella in settimana ha studiato a fondo la gara con la Reggina che punta a chiudere con un successo il girone di andata contro una Sancataldese che, di contro, intende a sua volta uscire imbattuta da uno stadio storico del calcio italiano come il “Granillo” di Reggio Calabria. (foto Vincenzo Bonelli)