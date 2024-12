PGS Sicilia, il 14 dicembre a Catania Assemblea Regionale Elettiva

Le Polisportive Giovanili Salesiane della Sicilia si apprestano a vivere un evento di grande significato con l’Assemblea Regionale Elettiva, in programma presso l’Auditorium Don Bosco dell’Istituto Salesiano “San Francesco di Sales” di Catania.

Questo appuntamento assume un valore speciale, svolgendosi nel ricordo del Presidente regionale Massimo Motta, scomparso lo scorso settembre. La sua guida e la sua visione hanno segnato profondamente il cammino delle PGS Sicilia, e proprio in suo onore il Comitato regionale ha continuato a lavorare con impegno e determinazione per arrivare a questa assemblea, momento cruciale per il rinnovamento associativo.

Programma dell’Assemblea

Sabato 14 dicembre 2024

Ore 14.30: Accrediti e avvio delle operazioni della Commissione verifica poteri.

Ore 16.00: Apertura ufficiale dei lavori con i saluti delle autorità e degli ospiti intervenuti.

Ore 16.30: Commemorazione del Presidente regionale Massimo Motta, per ricordare il suo instancabile lavoro e il suo amore per le PGS Sicilia.

Ore 17.00: Confronto associativo sul tema “Giovani e sport: quale rete per l’educazione”, per riflettere sul ruolo dello sport come strumento educativo e sociale.

Ore 18.00: Presentazione della relazione sullo stato dell’associazione in Sicilia, sintesi del cammino compiuto.

Ore 18.30: Assemblea elettiva per l’elezione del Presidente regionale, dei componenti del Consiglio regionale, dei rappresentanti al Consiglio nazionale e del Revisore dei conti per il quadriennio 2024-2028.

Domenica 15 dicembre 2024

Ore 09.30: Assemblea straordinaria dedicata alla presentazione, lettura e approvazione del nuovo Statuto del Comitato regionale Sicilia.

Ore 11.00: Proclamazione degli eletti.

Ore 11.30: Celebrazione eucaristica, momento spirituale di ringraziamento e speranza per il futuro.

Il cammino delle PGS Sicilia: un omaggio a Massimo Motta

La dipartita di Massimo Motta ha rappresentato una perdita significativa, ma il Comitato regionale non si è fermato. Con dedizione e spirito di squadra, l’associazione ha portato avanti i suoi progetti, interpretando i valori e la passione che Motta ha sempre incarnato. Questa assemblea, oltre a essere un momento istituzionale, vuole essere un tributo al suo operato e una rinnovata promessa di impegno verso i giovani e lo sport.

Il tema “Giovani e sport: quale rete per l’educazione” guiderà il confronto associativo, offrendo l’opportunità di analizzare sfide e opportunità per rafforzare il ruolo educativo delle PGS, creando reti virtuose tra i giovani, lo sport e le comunità. Le PGS Sicilia continuano il loro cammino con entusiasmo e determinazione, nel solco dei valori salesiani e nel ricordo indelebile di Massimo Motta.