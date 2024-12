Pallavolo femminile B1. La Traina chiamata a battere il fanalino Sirdeco Pescara per risalire in classifica

Una Traina SRL Albaverde fin qui quasi mai protagonista è chiamata ad una prova decisiva per dare un senso ad un campionato che la squadra nissena sta vivendo in apnea. Per la nona giornata del girone D della serie B1 la formazione della presidente Oriana Mannella è “costretta” a dare una risposta quasi definitiva affrontando il fanalino di coda Sirdeco Pescara in un match che ha il sapore dell’ultima spiaggia per entrambe le formazioni.

Le nissene penultime con due punti, frutto dell’unica vittoria conquistata in casa un mese fa, affrontano le abruzzesi che chiudono la graduatoria con zero punti e solo due set vinti paradossalmente sempre in trasferta a Torre Annunziata e a Crotone.

La Sirdeco la scorsa stagione militava in serie A2 e dopo la dolorosa retrocessione sembrava destinata a tentare l’immediata risalita in questo campionato di B1: alterne vicende invece hanno disegnato un altro inizio di stagione con la classifica sopra descritta.

Quindi i tre punti in palio sabato a Caltanissetta sono importanti per alimentare le speranze della TRAINA SRL che, partita ad inizio di stagione con l’obiettivo di conquistare una tranquilla salvezza, si trova a dovere affrontare una corsa ad inseguimento legata ad una inversione di rotta sul piano dei risultati indispensabile che provare a raggiungere le numerose squadre invischiate in una difficile lotta per la permanenza.

In settimana il tecnico Gianpietro Rigano, che nonostante la pesante sconfitta di Modica continua a credere nelle potenzialità di una squadra che paga dazio a una carenza soprattutto nella capacità di mantenere il ritmo in un campionato tecnicamente competitivo, ha sottoposto Serena Moneta e compagne a intense sedute di allenamento mirate a coprire all’arma bianca qualsiasi porzione del campo di gioco, accentuando la richiesta di impegno agonistico, di tenuta difensiva e lucidità offensiva.

La società in settimana ha preferito mantenere un livello basso consapevole che non è più tempo di rimproveri o discorsi motivazionali, ma l’unica risposta è quella che il gruppo saprà dare dentro il campo sin da sabato. E’ possibile acquistare in prevendita i biglietti delle partite al costo di € 6,00 presso il Bar tabacchi Bloy di Via Napoleone Colajanni a Caltanissetta. Sarà possibile acquistare i biglietti al costo di € 6,00 anche al botteghino, attivo presso il Palacannizzaro il giorno stesso della partita. L’ingresso è gratuito per gli Under 12. Sono previsti biglietti ridotti per i genitori dei bimbi del minivolley Albaverde, che verranno gestiti direttamente dalla società.

Traina SRL Albaverde – Sirdeco Volley Pescara è in programma domani, sabato 7 dicembre, con inizio alle ore 17:00 nel PalaCannizzaro di Caltanissetta. Arbitreranno Sara Ciampanella e Giulia Concilio entrambe della sezione di Roma.