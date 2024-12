Misilmeri, 6 milioni di euro per consolidare il quartiere San Giusto. Schifani: “Adesso via ai lavori per ridare serenità ai cittadini”

Potranno presto andare in gara i lavori per completare il consolidamento del quartiere San Giusto a Misilmeri, comune del Palermitano. A disposizione sei milioni di euro, così come previsto dal decreto di finanziamento firmato dal soggetto attuatore della Struttura per il contrasto al dissesto idrogeologico, Sergio Tumminello.

«Si tratta dell’ultimo, decisivo step – sottolinea il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani – per avviare le procedure di gara e affidare i lavori che consentiranno di mettere in sicurezza l’intero versante, particolarmente instabile, sul quale sorge questa porzione di abitato. Dopo avere finanziato e acquisito il progetto esecutivo, anche in questo caso siamo stati prontamente conseguenziali agli impegni assunti e le risorse sono adesso pienamente disponibili. L‘obiettivo, che giornalmente perseguiamo, è quello di ridare serenità ai cittadini eliminando tutti quei pericoli che, inevitabilmente, il trascorrere del tempo va ingigantendo in ogni territorio, in ogni contesto urbano».

Situato alle falde della Rocca delle Ciavole, il quartiere San Giusto si trova in una situazione di squilibrio idrostatico a causa della considerevole circolazione di acqua che avviene nel sottosuolo. Adesso dovrà essere realizzata una quarta paratia – a 61 moduli da 8 pali ciascuno, tutti della profondità di 17 metri – lungo la via Papa Leone II in modo da neutralizzare definitivamente le spinte verso il basso, già arginate in passato con tre strutture di contenimento dello stesso tipo. Le opere idriche in programma prevedono un nuovo sistema di raccolta che confluisca nella rete fognaria. Per ultimo, si provvederà a rifare interamente il manto stradale che risulta ormai deformato per ampi tratti.