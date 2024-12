Incidente a Milano, travolta sulle strisce: 52enne gravissima

(Adnkronos) – Altro incidente stradale a Milano: una donna di 52 anni è stata travolta da un'auto mentre attraversava sulle strisce pedonali via Lorenteggio, all'altezza del civico 236, intorno alle 18 di questa sera. L'automobilista, che proveniva dalla periferia ed era diretto verso il centro città – a quanto si apprende da chi indaga – si è fermato dopo l'incidente. La donna, una cittadina peruviana residente a Corsico, nel Milanese, è stata trasportata in codice rosso all'ospedale San Carlo in arresto cardiocircolatorio. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)