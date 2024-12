Gela. “Una Buona Idea”: prosegue la campagna di adesione al Movimento

GELA. E’ stato annunciato durante l’ultima conferenza stampa indetta dal movimento e dal suo maggior rappresentante, il sindaco Terenziano Di Stefano. Il gruppo “Una buona idea” ha avviato e continuerà per tutto il mese di dicembre la campagna di adesione al movimento politico. Il gruppo commissariale guidato da Rino Licata, nato dalle dimissioni del segretario Giudice, composto da Giuseppe Scerra, Carmelo Di Stefano e Giovanni Scicolone prosegue il cammino finalizzato alla realizzazione del congresso cittadino che porterà il movimento a d avere una nuova struttura organizzativa.

“E’ un movimento in continua evoluzione, dichiara Giovanni Scicolone, il fermento che nasce dalla partecipazione attiva dei cittadini è un fenomeno che si sta manifestando a valle dell’elezione a Sindaco di Terenziano. Il movimento deve strutturarsi per garantire supporto a tutto il gruppo consiliare di una buona idea formato da cinque componenti”

Abbiamo bisogno del supporto di tutti quei cittadini che in maniera spontanea e libera sentono di dover dare un contributo per il bene della città e di gente che ha nel cuore il bene di Gela.

Per questo ogni lunedì e giovedì dalle ore 18 alle 20 presso la sede del movimento un gruppo di volontari potrà accogliere chi, spontaneamente, vorrà aderire al gruppo.

“Non ci focalizziamo sui numeri, dichiara Carmelo Di Stefano, l’obiettivo è quello di raggiungere i cittadini che vogliono dare un contributo fattivo, che vogliono partecipare alla vita politica nell’interesse dell’intera città. Lavoriamo a testa bassa rispondendo alle molteplici richieste che arrivano dai cittadini.”

Quanto avviato dal gruppo commissariale è il primo passo di un percorso che deve portare il movimento ad una crescita e ad una espansione che vede oltre i confini cittadini.

“L’obiettivo è quello di ragionare in grande, dichiara Giuseppe Scerra, senza montarci la testa ma consapevoli del fatto che abbiamo avuto una forte riconoscenza da parte di tutta la città vincendo le elezioni. Abbiamo ricevuto un mandato da parte degli elettori che non deve essere sottovalutato ma, invece, valorizzato. Tutte le istanze, tutte le proposte che pervengono dai cittadini devono essere accolte e valutate. Punto di forza è quello di avere sempre a disposizione un gruppo di rappresentanti di maggioranza, i quali possono esporre in consiglio e valorizzare quanto rappresentato da tutto il gruppo”.