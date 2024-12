Delia. Al Parco Robinson giornata ecologica in sinergia tra Comune, SRR ATO4 Cl Sud e Istituto Comprensivo “Di Maria”

DELIA. Si è svolta al Parco Robinson di Delia un’importante iniziativa di sensibilizzazione ambientale organizzata dalla Impianti SRR ATO 4 CL Sud in collaborazione con il Comune di Delia e l’Istituto Comprensivo “Nino Di Maria”, con l’obiettivo di diffondere la consapevolezza sull’importanza della prevenzione e del rispetto per l’ambiente. L’evento ha coinvolto studenti, insegnanti, rappresentanti istituzionali e cittadini, promuovendo le buone pratiche quotidiane, come la raccolta differenziata, il risparmio idrico e l’uso di mezzi di trasporto ecologici, per garantire la sostenibilità ambientale e il rispetto per il nostro pianeta.

La giornata si è aperta con i saluti della Vice preside d’istituto, Giusi Strazzeri, che ha portato i saluti della Dirigente scolasticaGiovanna Ambrosiano, non presente per impegni istituzionali.

Hanno partecipato all’evento l”Assessora alla Cultura e Politiche giovanili Debora Lo Porto, l’Assessora alle Politiche socialiDaniela Gallo e l’Assessore all’Istruzione Paolo Lauricella, che hanno portato il loro sostegno, sottolineando il ruolo delle amministrazioni pubbliche nel sostenere progetti educativi di questo tipo.

Oggi ci è stata data una grande opportunità partecipando a questa giornata ecologica – ha detto la docente responsabile di Plesso Giusi Calabrò – che ha ringraziato l’Ingegnere Gianfilippo Volpe,in rappresentanza della SRR ATO4 CL SUD, e gli assessori presenti Daniela Gallo, Debora Lo Porto e Paolo Lauricella. Spero – ha poi aggiunto – che i ragazzi possano cogliere l’occasione per capire che anche un piccolo gesto può fare tanto per la nostra società”.

L’Assessora Gallo, che ha portato i saluti del sindaco di Delia Gianfilippo Bancheri, dopo aver ringraziato tutti gli intervenuti e in primis la Dirigente scolastica per il suo entusiamonell’accogliere queste iniziative, ha focalizzato il suo intervento sull’importanza della prevenzione, del rispetto ambientale e la cura del pianeta, incoraggiando i ragazzi a condividere le buone pratiche, a compiere piccoli gesti quotidiani per la sostenibilità. Nel suo messaggio finale l’Assessore Gallo ha sottolineato come tutti queste piccole ma importanti azioni, a larga scala e a lungo termine, contribuiscano in maniera decisiva alla costruzione di un futuro sostenibile, paragonandoli ai pezzi di un unico puzzle.

“Questa giornata dedicata all’ecologia ha rappresentato un’esperienza significativa per gli studenti della scuola secondaria di primo grado “Luigi Russo” di Delia, ha detto Paolo Lauricella nel suo intervento. Grazie alla collaborazione tra l’Amministrazione Comunale, la società Impianti di SRR e l’Istituto Comprensivo “Nino Di Maria”, i ragazzi hanno intrapreso un percorso educativo innovativo sul rispetto ambientale. Cimentandosi nella raccolta e nella differenziazione dei rifiuti all’interno del Parco Robinson, hanno avuto l’opportunità di mettere in pratica quanto appreso. Questo momento non solo ha arricchito la loro consapevolezza ecologica, ma ha anche contribuito a sviluppare il loro senso civico e le competenze necessarie per diventare cittadini attivi e responsabili. È stata un’occasione preziosa di crescita educativa e personale, che rafforza il legame tra scuola, territorio e comunità.”

A rafforzare gli interventi precedenti, quello dell’Ing. GianfilippoVolpe che ha espresso ai ragazzi l’importanza della raccolta differenziata e del fare bene la differenziazione dei rifiuti. “Un aiuto, in tal senso, è la stessa tecnologia che ci permette con un clic di fugare qualsiasi dubbio attraverso l’uso di una semplice app: la K-Tarip – ha continuato l’ingegnere – attraverso la quale è semplicissimo non sbagliare”.

Infine il messaggio di Gianfilippo Bancheri Sindaco di Delia e Presidente pro tempore della SRR ATO 4 CL Sud: “La nostra missione è quella di educare le giovani generazioni al rispetto dell’ambiente, mostrando loro che ogni piccolo sforzo conta. Ringrazio tutti i partecipanti per il loro contributo e il loro entusiasmo: insieme possiamo farcela. Insieme possiamo costruire un mondo più sostenibile.”

L’iniziativa ha incluso una sessione di pulizia del parco, alla quale hanno partecipato attivamente tutti gli studenti coinvolti nell’iniziativa, un gruppo di insegnanti e l’ingegnere GianfilippoVolpe della SRR. Le attività pratiche hanno permesso di unire l’apprendimento teorico alla realizzazione concreta di gesti sostenibili.

L’evento si è concluso con un momento do convivialità e con l’invito a condividere le buone pratiche apprese con amici e familiari, creando un effetto moltiplicatore per aumentare la consapevolezza collettiva. Come ricordato più volte durante la giornata, i piccoli gesti quotidiani rappresentano le fondamenta di un futuro migliore per le generazioni a venire.