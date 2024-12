Caltanissetta, sconfitta amara per l’Invicta Basket che perde in casa contro l’Asd Svincolati Milazzo

Doveva essere vittoria ed invece è ‘arrivata’ una sconfitta casalinga estremamente amara per l’Invicta superata, al PalaCannizzaro di Caltanissetta, dagli Svincolati Milazzo per 98 ad 86. Sull’esito del match hanno pesato alcune discutibili decisioni del duo arbitrale; da segnalare, ad esempio, nel contesto di una contesa tutto sommato tranquilla, i due tecnici contro il coach nisseno Peppe Spena che hanno determinato il suo allontanamento dal parquet.

La gara non parte bene per i padroni di casa che subiscono un pesante 7 a 0 nei primi 130 secondi di quarto. L’Invicta si ricompatta e, guidata da un Paride Giusti “on fire” (per lui alla fine 29 punti), chiude a meno uno dagli ospiti il primo quarto, 21 a 22.

La disputa agonistica è coinvolgente, si lotta punto a punto. Poi ci mettono lo zampino i fischietti ed il secondo quarto si chiude con gli Svincolati avanti 53 a 46.

Seconda metà di partita che prosegue con il medesimo copione. Invicta che sembra in grado di restare in partita, nonostante alcune amnesie difensive, ma molte penetrazioni offensive sono bloccate da una difesa milazzese estremamente fisica senza che gli arbitri intervengano. Pubblico indispettito che manifesta il proprio malumore. Il finale arrembante, da segnalare i 10 punti di capitan Zarbo, dei beniamini di casa non sortisce l’effetto sperato e si concretizza, l’ennesimo, indigesto stop in campionato.

Non c’è tempo per recriminare, è necessario pensare alla prossima gara in programma domenica 22 dicembre a Comiso, con inizio alle ore 18.