Caltanissetta. Nel plesso “Pietro Leone” concerto musicale natalizio dell’Orchestra didattica dell’Istituto M.L. King

CALTANISSETTA. Nei locali del plesso “Pietro Leone” si è tenuto il tradizionale concerto musicale natalizio dell’Orchestra Didattica dell’Istituto Comprensivo statale “Martin Luther King” di Caltanissetta, guidato dalla Preside prof.ssa Daniela Rizzotto. I giovani musicisti dei plessi di Scuola Secondaria di I grado “Pietro Leone”, “Santa Flavia” ed “Ex Onmi” hanno raccolto il frutto delle loro fatiche creando una meravigliosa atmosfera natalizia in uno spettacolo musicale emozionante.

L’orchestra didattica è composta da ben 60 elementi tra violini, chitarre, flauti, clarinetti, trombe, violoncelli, pianisti e percussionisti. Ne fanno parte anche ex alunni, che hanno completato il ciclo di studi, e rappresentano un valido aiuto in occasioni speciali come questa.

Ha aperto la kermesse musicale la Preside porgendo i saluti di rito, subito dopo, in successione, sono stati eseguiti i seguenti brani, nella versione strumentale: Jingle Bells, Jingle Bells Rock, Feliz Navidad, a Natale puoi, Deck the Hall, I will follow him, Let it snow!, E’ stato un concerto emozionante e didatticamente valido. Hanno ricevuto molti applausi scroscianti gli alunni musicisti impegnati nell’esecuzione dei vari brani, grande entusiasmo da parte del pubblico in sala.

Ecco, di seguito i nominativi degli studenti musicisti: VIOLINI – Sillitti Anna, Caruana Nicole, Dorato Matilde, Carollo Sofia, Di Bella Alessandro, Vancheri Vittoria, Progno Mattia, Pagano Giulia, Laona Morena, Fagone Chiara, Castiglione Andrea, Marotta Lucia, La Rocca Antonio, Licata Diletta, Gattuso Leila, CHITARRE – Rizzo Carlotta, Zagarella Giuseppe, Tedesco Giorgia, Cirasa Federica, Guagenti Beatrice , Livolsi Giulia, Cumbo Alberto, Saporito Alberto, Leonardi Gaia, Natale Virgilio, Russo Federico, Sciabbarrasi Riccardo, Montante Luigi,

FLAUTI – Martorana Elisabett, Grizzaffi Gaia Suriano Andrea, Mannino Anna, Falzone Norma, Garzia Sofia, Avanzato Francesco, Taibbi Francesca, Bruno Sofia, Ciuni Marta, Di Gloria Andrew, Bellomo Ludovica, CLARINETTI – Giambra Elena Francesca, Larecchiuta Luigi (esterno aggregato), Lovetere Michele, Guagenti Benedetta; Maniscalco Gabriele, TROMBE – Leonardo Coniglio, Sigh Gabriel, Giovanni Amico, VIOLONCELLI – Sorriso Viola, Sapienza Lorenzo, Giabbarrasi Aurora, D’Angelo Matilde, Maniscalco Anita, Defraia Claudia, Miraglia Alfredo, Panepinto Benedetta, Ristuccia Karol, PIANISTI – Aiesi Simone, Bella Matteo, Giglio Virginia, Li Vecchi Noemi, Licata Daniele,

Luparelli Annachiara, Bruccoleri Elisabetta, Caruso Giulia, Larecchiuta Patricia, Carlino Federica, Tuzzolino Benedetta, PERCUSSIONISTI – Territo Daniele, Minacore Giuseppe, Mosa Francesco, Annaloro Giorgio, Truscelli Francesco, Cancemi Giusy, Peregrino Emanuele, D’Anna Riccardo, Torino Francesco. Hanno presentato l’evento gli alunni Chiara Gioè, Manuel Infantolino, Gabriele Ciulla, Vincenzo Augello, Flavio D’Ambra, Chiara Pernaci, Francesca Costa, Lara Caminiti, Gabriele Tirrito.

Direttore di presentazione Leila Gattuso. Hanno coordinato i ragazzi i professori di strumento musicale: Giangiacomo Martorana (chitarra e strumentazione tecnica), Rossella Angileri (violino), Donatella Tripoli (flauto traverso), Giuseppe Siragusa (clarinetto), Valerio Palumbo (tromba), Laura Verde (violoncello), Mario Frazzetto (percussioni), Letizia La Piana (pianoforte), inoltre il maestro Renato Intorrre (per gli arrangiamenti). Fotografo della kermesse musicale Gaetano Riggi.