Caltanissetta, il poeta Salvatore Amico riceve un riconoscimento alla XXV edizione del Premio di Poesia “Acitrezza, Terra dei Ciclopi”

Altro riconoscimento per il poeta e scrittore Salvatore Amico alla XXV edizione del Premio di Poesia “Acitrezza, Terra dei Ciclopi”. La cerimonia di premiazione si è tenuta domenica 15 dicembre 2024 nei locali di Villa Fortuna sul Lungomare dei Ciclopi ad Acitrezza. Salvatore si è classificato al 3° posto con una lirica in lingua italiana. La manifestazione è stata presentata da Francesca Bonaccorso e Barbara D’Amico. La giuria del Concorso Generale era costituita da: Giuseppe Palumbo (presidente di giuria), Elena Bonaccorso, Giulia Capuzzo, Maria Grazia Falsone, Anna Maria Gallone, Francesca Privitera, Rosalda Schillaci, mentre la giuria “Acitrezza” da: Dino Finocchiaro (presidente di giuria), Salvo Coglitori, Rita Foti e per il “Premio Trinacria Santo Trovato”: Alessio Patti.