Caltanissetta. Gran successo per la compagnia teatrale “Angelo Musco” di Riesi alla Rassegna “Michele Abbate”

CALTANISSETTA. Grande successo della compagnia teatrale Angelo Musco di Riesi in occasione della rassegna a premi ” Michele Abbate” organizzata dallo Stabile Nisseno.

Il pubblico delle grandi occasioni si è tanto divertito ridendo ininterrottamente per tutta la durata della commedia rivolgendo congratulazioni a tutti gli attori Riesini che hanno portato in scena la commedia brillante ” Cu Siti, Chi Vuliti, Li Purtastivu Li Sordi..? “.

Un successo, l’ennesimo, per una commedia che in questo 2024 ha riscosso importanti consensi e riconoscimenti sia in ambito regionale che nazionale.