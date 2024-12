A Montevago prosegue lo stato di allerta per le scosse sismiche: resta attivo il Centro Operativo Comunale

Prosegue lo stato di allerta per le scosse sismiche a Montevago, nell’Agrigentino. Il sindaco Margherita La Rocca Ruvolo, ha emesso una nuova ordinanza dopo un confronto con la Protezione civile regionale.

“In seguito all’attività sismica iniziata il 25 dicembre, il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) rimane attivo in via precauzionale – ha detto il sindaco – gli eventi sismici registrati sono di lieve entità (magnitudo 1.3-1.4) e si verificano a profondità tra i 10 e 14 km.

Come Amministrazione comunale manteniamo alto il livello di attenzione e monitoriamo costantemente la situazione in coordinamento con:- Sala Operativa Regionale- Vigili del Fuoco- Forze dell’Ordine- Protezione Civile Regionale- Associazioni di volontariato del territorioIl C.O.C. è operativo presso il palazzo comunale in Piazza della Repubblica n. 4.Per qualsiasi emergenza sono attivi i numeri: 800 404040 (SORIS), 112 (Numero Unico Emergenze). Vi terremo costantemente aggiornati sull’evolversi della situazione.

“La situazione – conclude La Rocca Ruvolo – è comunque sotto controllo, quelli che riaffiorano in queste ore sono i brutti del sisma che nel 1968 devastò la Valle del Belìce. Ovviamente monitoriamo la situazione ei possibili effetti. Continuano, nel frattempo, le verifiche delle strutture pubbliche e si continua ad informare la popolazione sulle regole di comportamento corretto”.