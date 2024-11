Serie D. La Sancataldese cerca il bis in trasferta contro la forte Scafatese

Impegno arduo per la Sancataldese. La squadra di Orazio Pidatella, reduce dalla bellissima affermazione sul campo del Locri, affronta domenica fuori casa la Scafatese (ore 14,30) nella seconda trasferta consecutiva in campionato.

L’ex capolista campana ha il dente avvelenato dopo la sconfitta 4-2 contro la Nissa al “Tomaselli”, per cui appare intenzionata, almeno sulla carta, a vendicare il passo falso di Caltanissetta per ripartire nuovamente alla grande. Tuttavia, la Scafatese dovrà vedersela contro una Sancataldese che, in queste ultime settimane, ha ritrovato nuovo entusiasmo, passione e coinvolgimento.

La squadra di Pidatella sta bene e vuole dare filo da torcere alla squadra campana esattamente come ha fatto la Nissa nella domenica precedente. Per questa ragione intende affidarsi ad un gioco e ad impostazioni tattiche in grado di esaltare la combattività e lo spirito di sacrificio del gruppo squadra verdeamaranto.

Per quanto riguarda i biglietti, la società ha reso noto che non sarà aperto il botteghino allo stadio. Pertanto i biglietti si possono acquistare solo in prevendita tramite il link : https://www.etes.it/…/fc%20scafatese%20-%20sancataldese…