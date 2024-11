Serie D. A Ragusa la Sancataldese cerca punti fondamentali per salire in classifica

Non può certo considerarsi una trasferta comoda quella che domenica la Sancataldese dovrà sobbarcarsi contro il Ragusa (ore 14,30). La squadra di Alessandro Erra, se pur con appena 10 punti in classifica, domenica scorsa contro la Nissa al “Tomaselli” ha fatto vedere di che pasta è fatta e che è in grado di qualsiasi impresa.

Ecco perché la Sancataldese, se vuol uscire indenne da questa trasferta iblea, deve mantenere un livello di concentrazione elevato lungo l’intero arco dell’incontro. In ogni caso, va detto che la squadra di mister Orazio Pidatella, fin qui, ha sempre dimostrato in campo spirito battagliero e propensione al sacrificio.

Pertanto, nell’ambiente verdeamaranto si punta a conquistare punti da questa trasferta per muovere la classifica che vede Dolenti e compagni a 3 soli punti dallo stesso Ragusa penultimo in classifica. In occasione della gara di domenica, i tifosi della Sancataldese potranno acquistare i biglietti anche in prevendita a San Cataldo presso i seguenti punti vendita:

Tabaccheria Menna, C. Vittorio Emanuele n.98

Tabaccheria Cammarata, C. Vittorio Emanuele n.13

L’acquisto del biglietto online è su postoriservato.it, https://www.postoriservato.it/…/asd-ragusa-calcio…Il prezzo del tagliando è 10 euro + uno per diritto di prevendita.