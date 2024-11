Seconda categoria. Il Riesi batte 1-2 in rimonta nel derby con il Real Gela e balza in testa alla classifica

Nel campionato di Seconda categoria, detto della vittoria dell’Atletico Nissa nel big match contro la capolista Sporting Casale con la rete decisiva di Ivan Agliata, domenica 17 novembre si sono giocate le altre sfide.

In particolare, nel derby tra Real Gela e Riesi si è imposta la squadra riesina con il risultato finale di 1-2. In svantaggio per il rigore trasformato dagli 11 metri da Di Stefano, il Riesi 2002 ha pareggiato con Fonti per poi passare definitivamente in vantaggio con Didone. Una vittoria pesantissima per i riesini in quanto sono balzati in testa alla classifica del girone G con 16 punti.

L’Amo Gela infine non è andata al di la del pari contro il Lagoreal: al gol di Princiotta, i gelesi hanno replicato con Ascia per l’1-1 finale. Con il pari conquistato a Pergusa, l’Amo Gela Dorica è secondo a quota 14 a due lunghezze dalla coppia di testa Riesi – Sporting Casale.